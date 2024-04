Confira o trailer oficial de Bad Boys: Até o Fim

Alto contraste

Trailer de Bad Boys Trailer de Bad Boys (O Vício - Cinema)

Assista ao trailer oficial de Bad Boys: Até o Fim e mergulhe na ação eletrizante dessa sequência aguardada pelos fãs. Com Will Smith e Martin Lawrence reprisando seus papéis icônicos, o filme promete muita adrenalina e humor. Prepare-se para reviver a dupla de policiais mais engraçada do cinema em mais uma missão explosiva!

