Confira o visual final de Furiosa em nova saga de Mad Max

Anya Taylor-Joy com visual final de Furiosa

Anya Taylor-Joy aparece com um visual impressionante como Furiosa na nova saga de Mad Max. O filme já está disponível nas plataformas digitais, trazendo toda a ação e adrenalina característica da franquia. Com um tempo estimado de leitura de 2 minutos, os fãs podem mergulhar nessa nova história e se surpreender com as reviravoltas que ela reserva.

