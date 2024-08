Conflito nos Bastidores: Joaquin Phoenix e Ridley Scott em Napoleão De acordo com informações de um site, Joaquin Phoenix teve atrito com Ridley Scott durante as filmagens de Napoleão. O relacionamento... O Vício|Do R7 13/08/2024 - 21h56 (Atualizado em 13/08/2024 - 21h56 ) ‌



Crítica-Napoleão-Ridley-SCOT

De acordo com informações de um site, Joaquin Phoenix teve atrito com Ridley Scott durante as filmagens de Napoleão. O relacionamento entre o ator e o diretor parece ter enfrentado desafios, levantando questões sobre a dinâmica criativa no set.

