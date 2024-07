O Vício |Do R7

Confusão e diversão: Ryan Reynolds e Hugh Jackman em Deadpool 3 Ryan Reynolds e Hugh Jackman estão de volta com muita diversão e confusão em Deadpool 3. Os astros aprontaram durante as gravações...

Alto contraste

A+

A-

Ryan Reynolds e Hugh Jackman, de Deadpool 3

Ryan Reynolds e Hugh Jackman estão de volta com muita diversão e confusão em Deadpool 3. Os astros aprontaram durante as gravações na Coreia do Sul, mostrando que a parceria entre eles promete render momentos hilários para os fãs.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

Publicidade

Leia mais em Filmes - O Vício



• Deadpool & Wolverine | Veja Ryan Reynolds e Hugh Jackman aprontando na Coreia do Sul

• Capitão América 4 | Suposto papel de Giancarlo Esposito é revelado

• Marlon Wayans tem casa roubada e deixa mensagem para ladrões



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.