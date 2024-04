Contra o Mundo: Bill Skarsgård estrela filme com baixíssima bilheteria de estreia nos EUA Contra o Mundo teve uma estreia nos cinemas dos Estados Unidos com uma bilheteria considerada baixíssima, trazendo preocupações...

Alto contraste

A+

A-

Contra o Mundo teve uma estreia nos cinemas dos Estados Unidos com uma bilheteria considerada baixíssima, trazendo preocupações sobre o desempenho do filme nas telonas. O longa, que conta com a atuação de Bill Skarsgård, enfrenta desafios para atrair o público e se destacar nas telas de cinema.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

Publicidade

Leia mais em Filmes - O Vício



• Contra o Mundo tem baixíssima bilheteria de estreia nos EUA

• Jeff Bridges confirma retorno em Tron: Ares

• 007 | Atriz de Golden Eye gostaria de ver versão feminina de James Bond



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.