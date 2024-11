Coppola traz novidades do cinema ao Brasil Estreia nos cinemas nacionais acontecerá em 31 de outubro O post Megalópolis | Francis Ford Coppola virá ao Brasil para promover o... O Vício|Do R7 15/10/2024 - 16h49 (Atualizado em 15/10/2024 - 16h49 ) twitter

Coppola no Brasil - capa

Megalópolis, o novo projeto de Francis Ford Coppola, está prestes a ganhar destaque no Brasil, com a presença do renomado diretor para promover o filme. A expectativa é alta entre os fãs e críticos, que aguardam ansiosamente por mais detalhes sobre essa produção ambiciosa.

