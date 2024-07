Coringa 2: Aclamado no Festival de Veneza! O aguardado "Coringa 2" foi exaltado por um dos organizadores do Festival de Veneza, destacando a expectativa em torno da sequência... O Vício|Do R7 24/07/2024 - 15h04 (Atualizado em 24/07/2024 - 15h04 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Musical-do-Coringa-2

O aguardado "Coringa 2" foi exaltado por um dos organizadores do Festival de Veneza, destacando a expectativa em torno da sequência do aclamado filme. A produção promete trazer uma nova perspectiva ao universo do icônico personagem.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

Publicidade

Leia mais em Filmes - O Vício



• Coringa 2 é exaltado por organizador do Festival de Veneza

• Netflix anuncia lançamentos do mês de agosto

• DC Studios planeja fazer anúncios no fim de semana, diz site