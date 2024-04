Coringa 2: Novas imagens revelam encontro explosivo entre Lady Gaga e Joaquin Phoenix

Alto contraste

A+

A-

Coringa-2- Lady-Gaga-Joaquin-Phoenix Coringa-2- Lady-Gaga-Joaquin-Phoenix (O Vício - Cinema)

O aguardado filme "Coringa 2" acaba de ganhar imagens exclusivas que prometem deixar os fãs ainda mais ansiosos. Lady Gaga e Joaquin Phoenix foram flagrados em uma cena de tirar o fôlego, revelando a intensidade que podemos esperar dessa sequência épica.

Descubra todos os detalhes e confira as imagens completas no site do nosso parceiro: saiba mais.

Leia mais em Filmes - O Vício

• Coringa 2 ganha imagens inéditas com Lady Gaga e Joaquin Phoenix

• Coringa 2 não é um musical, diz diretor de fotografia

• Atores de O Quarteto Fantástico reagem ao anúncio da Marvel

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.