Coringa: A Verdade Sobre o Destino do Anti-Herói O diretor do filme "Coringa" de Joaquin Phoenix afirmou que o personagem nunca se tornará o “Príncipe do Crime”. Essa declaração... O Vício|Do R7 26/07/2024 - 10h44 (Atualizado em 26/07/2024 - 10h44 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Joaquin Phoenix em Coringa Delírio a Dois

O diretor do filme "Coringa" de Joaquin Phoenix afirmou que o personagem nunca se tornará o “Príncipe do Crime”. Essa declaração levanta questões sobre a evolução do anti-herói nas telas e o que isso significa para o futuro da franquia.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

Publicidade

Leia mais em Filmes - O Vício



• Coringa de Joaquin Phoenix nunca se tornará o “Príncipe do Crime”, afirma diretor

• Deadpool & Wolverine tem grande aprovação do público no Rotten Tomatoes

• Madame Teia 2? Produtor aborda possibilidade de sequência