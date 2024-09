Coringa: pré-venda decepcionante em comparação a outros blockbusters Críticas negativas podem ter tido impacto no desempenho de vendas do filme O post Coringa: Delírio a Dois tem pré-venda abaixo de As... O Vício|Do R7 12/09/2024 - 09h23 (Atualizado em 12/09/2024 - 09h23 ) ‌



Lady Gaga e Joaquin Phoenix em Coringa Delírio a Dois

Coringa: Delírio a Dois pode estar sentindo o impacto das críticas negativas antes mesmo de sua estreia, com sua pré-venda se saindo abaixo de títulos como As Marvels e The Flash nos EUA.

