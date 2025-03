Coyote vs. Acme | Fã se veste de Wile E. Coyote e pede lançamento do filme na sede da Warner Após anos, situação do filme segue indefinida O post Coyote vs. Acme | Fã se veste de Wile E. Coyote e pede lançamento do filme na... O Vício|Do R7 11/03/2025 - 21h26 (Atualizado em 11/03/2025 - 21h26 ) twitter

Coiote vs Acme

Anos se passaram desde que Coyote vs. Acme foi colocado à venda pela Warner Bros. Pictures e até agora nada foi decidido sobre a situação do filme. Um fã, entretanto, se cansou de esperar e foi para a sede do estúdio, em Burbank, Califórnia, vestido como Wile E. Coyote, para pedir pelo lançamento. Veja:

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício e fique por dentro de todas as novidades sobre Coyote vs. Acme!

