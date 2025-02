Crossed | Adaptação HQ de Garth Ennis define diretor Filmagens começam em breve O post Crossed | Adaptação HQ de Garth Ennis define diretor apareceu primeiro em O Vício. O Vício|Do R7 22/01/2025 - 20h07 (Atualizado em 22/01/2025 - 20h07 ) twitter

Crossed do Garth Ennis

De acordo com relatório exclusivo do THR, a adaptação cinematográfica de Crossed, série em quadrinhos escrita por Garth Ennis (The Boys, Preacher), definiu Rob Jabbaz como diretor.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema e fique por dentro de todas as novidades sobre essa adaptação!

