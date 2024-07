Curta de terror com Chandler Riggs traz Homem-Aranha em nova perspectiva Um novo curta de terror com Chandler Riggs foi divulgado recentemente, trazendo uma abordagem diferente do Homem-Aranha. A produção...

‌



A+

A-

Homem-Aranha-terror-Chandler-Riggs

Um novo curta de terror com Chandler Riggs foi divulgado recentemente, trazendo uma abordagem diferente do Homem-Aranha. A produção promete surpreender os fãs do herói aracnídeo com uma atmosfera sombria e assustadora.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

Publicidade

Leia mais em Filmes - O Vício



• Homem-Aranha | Curta de terror com Chandler Riggs é divulgado

• Deadpool & Wolverine | Hugh Jackman relembra passado com Kevin Feige

• Superman | Vídeo traz Lanterna Verde, Mulher-Gavião e mais em bastidores de ação