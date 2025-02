Daisy Ridley não descartaria papel na DC Studios de James Gunn Atriz também está de olho em papel na Marvel Studios O post Daisy Ridley não descartaria papel na DC Studios de James Gunn apareceu... O Vício|Do R7 11/02/2025 - 11h26 (Atualizado em 11/02/2025 - 11h26 ) twitter

Daisy Ridley DC Studios

Preparando-se para retornar à saga Star Wars em algum momento, Daisy Ridley revela interesse em possível papel na DC Studios de James Gunn.

Saiba mais sobre as declarações de Daisy Ridley e suas expectativas para o futuro no cinema consultando a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema.

