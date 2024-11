Daniel Craig e Rian Johnson expressam descontentamento com a Netflix Terceiro filme da franquia será lançado em breve O post Knives Out | Daniel Craig e Rian Johnson não estão felizes com modelo de lançamento... O Vício|Do R7 18/10/2024 - 15h30 (Atualizado em 18/10/2024 - 15h30 ) twitter

Benoit em Knives Out

De acordo com o site World of Reel, o ator Daniel Craig e o diretor Rian Johnson estão supostamente insatisfeitos com a decisão da Netflix de não lançar os filmes da franquia Knives Out nos cinemas.

‌



