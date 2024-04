Danny DeVito e Arnold Schwarzenegger: Reencontro icônico no Oscar 2024

Alto contraste

A+

A-

O Vício - Cinema O Vício - Cinema (O Vício - Cinema)

Danny DeVito e Arnold Schwarzenegger se reuniram no Oscar 2024 para falar sobre o Batman. Os astros de Hollywood compartilharam histórias dos bastidores e emocionaram os fãs com suas lembranças do icônico filme.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

Leia mais em Filmes - O Vício

• Danny DeVito e Arnold Schwarzenegger se reúnem no Oscar 2024 para falar do Batman

• Vídeo mostra bastidores de John Cena no Oscar 2024

• Ator de Aranhaverso se sente roubado por ter perdido Oscar para O Menino e a Garça

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.