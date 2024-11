Data de estreia do filme Until Dawn é revelada A adaptação do elogiado jogo eletrônico O post Until Dawn | Filme tem data de estreia definida apareceu primeiro em O Vício. O Vício|Do R7 15/10/2024 - 18h29 (Atualizado em 15/10/2024 - 18h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Filme do Until Dawn

De acordo com relatório do Deadline, Sony Pictures e a Screen Gems definiram a data de estreia para Until Dawn.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

‌



Leia mais em Filmes - O Vício



• Until Dawn | Filme tem data de estreia definida

• Al Pacino mostra que mantém capinha de celular de Shrek que viralizou na web

• Deadpool 3 | Artista conceitual revela design original do traje amarelo e marrom de Wolverine



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.