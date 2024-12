David Ayer defende demanda por versão do diretor de Esquadrão Suicida Filme foi lançado originalmente em 2016 O post David Ayer defende demanda por versão do diretor de Esquadrão Suicida apareceu primeiro... O Vício|Do R7 08/12/2024 - 19h29 (Atualizado em 08/12/2024 - 19h29 ) twitter

David Ayer continua defendendo a campanha #ReleaseTheAyerCut, pedindo que a Warner Bros. libere sua versão original de Esquadrão Suicida, de 2016.

Saiba mais sobre a visão do diretor e a polêmica em torno do filme consultando a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema.

