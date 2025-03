David Corenswet aborda futuro no DCU após Superman: “Não cabe a mim dizer” Superman, o primeiro filme do novo Universo DC, chega aos cinemas em 10 de julho O post David Corenswet aborda futuro no DCU após Superman...

O Vício|Do R7 03/03/2025 - 11h26 (Atualizado em 03/03/2025 - 11h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share