David Corenswet: O novo Superman?

David Corenswet surge com pose clássica do Superman em nova foto. O ator foi flagrado recentemente em uma pose que lembra muito...

David Corenswet como Superman

David Corenswet surge com pose clássica do Superman em nova foto. O ator foi flagrado recentemente em uma pose que lembra muito a icônica postura do herói da DC Comics. Será que teremos um novo Superman em breve? A imagem tem gerado especulações entre os fãs e alimentado rumores sobre o futuro do personagem nos cinemas.

