David Corenswet surpreende fãs ao aparecer durante filmagens de Superman

Alto contraste

A+

A-

Produção de Superman Legacy Produção de Superman Legacy (O Vício - Cinema)

David Corenswet surpreendeu os fãs ao aparecer publicamente durante as filmagens de Superman. O ator foi flagrado no set de gravações, gerando especulações e expectativas sobre seu possível papel no filme. A presença de Corenswet trouxe ainda mais mistério e empolgação para os fãs da franquia.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

Leia mais em Filmes - O Vício

• David Corenswet aparece publicamente durante filmagens de Superman

• Antes de Quarteto Fantástico, Joseph Quinn fez teste para outro projeto da Marvel

• Sucesso de Duna: Parte 2 incendeia Guerra do IMAX

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.