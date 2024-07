DC anuncia novo documentário em teaser inédito

Alto contraste

A DC Comics anunciou recentemente o lançamento de um novo documentário sobre o universo dos quadrinhos, intitulado "Reino do Amanhã". O teaser inédito divulgado promete revelar detalhes fascinantes sobre os bastidores da criação de uma das sagas mais icônicas da editora. A produção promete mergulhar os fãs no processo criativo dos artistas e escritores envolvidos, além de trazer entrevistas exclusivas com os responsáveis por essa obra-prima dos quadrinhos. Com uma duração estimada de 2 minutos, o documentário promete ser uma verdadeira viagem pelos corredores da DC Comics.

