DC Studios: A Nova Era do Cinema de Super-Heróis A introdução da DC Studios foi divulgada oficialmente, marcando um novo capítulo para os fãs do universo dos super-heróis. Com essa... O Vício|Do R7 28/07/2024 - 15h13 (Atualizado em 28/07/2024 - 15h13 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A introdução da DC Studios foi divulgada oficialmente, marcando um novo capítulo para os fãs do universo dos super-heróis. Com essa nova fase, a expectativa é que a DC traga inovações e histórias empolgantes para as telonas.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

Publicidade

Leia mais em Filmes - O Vício



• Introdução da DC Studios é divulgada oficialmente

• Voz de Robert Downey Jr. no Brasil, Marco Ribeiro dubla apresentação como Doutor Destino

• Capitão América 4 | Harrison Ford confirma que fez a captura de movimentos do Hulk Vermelho