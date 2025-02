DC Studios está trabalhando em logo especial para os projetos Elseworlds Estúdio pretende deixar mais claro o isolamento de algumas obras O post DC Studios está trabalhando em logo especial para os projetos... O Vício|Do R7 18/01/2025 - 19h07 (Atualizado em 18/01/2025 - 19h07 ) twitter

Saga do Batman derivados Pinguim

A DC Studios já está lançado os primeiros projetos supervisionados por James Gunn e Peter Safran, com o Superman da era de ouro servindo como logo de introdução do DCU. Para as obras elseworlds, como Pinguim e Harley Quinn, ainda não há nada antes do começo da exibição, além de uma logo básica da DC. Isso, no entanto, vai mudar em breve.

