De Volta à Ação: Novas imagens e data de estreia na Netflix De Volta à Ação, a aguardada série de ação, teve novas imagens divulgadas juntamente com a confirmação da data de estreia na Netflix...

De Volta à Ação, a aguardada série de ação, teve novas imagens divulgadas juntamente com a confirmação da data de estreia na Netflix. Com um visual impressionante, a produção promete conquistar os fãs do gênero. A espera está chegando ao fim para os amantes de adrenalina e suspense.

