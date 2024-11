Deadpool 3 | Versão original mostraria que Wade Wilson sempre esteve no MCU Deadpool 3 | Versão original mostraria que Wade Wilson sempre esteve no MCU O Vício|Do R7 12/11/2024 - 11h30 (Atualizado em 12/11/2024 - 11h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Deadpool 3

Deadpool & Wolverine foi um dos grandes sucessos de 2024, prestando uma bela homenagem ao universo de heróis da 20th Century Fox, no entanto uma versão original do filme mostraria que o Deadpool sempre esteve no MCU.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema!

Leia Mais em O Vício - Cinema:

Mufasa | Surgem detalhes do vilão Kiros, com a voz de Mads Mikkelsen

Com aposentadoria no horizonte, Denzel Washington diz quais serão seus últimos projetos

Robert Pattinson e Zendaya são vistos em produção do novo filme da A24