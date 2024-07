O Vício |Do R7

Deadpool Dogpool: A dupla dinâmica em exibição no Reino Unido No Reino Unido, uma exibição especial contou com a presença de Deadpool e Dogpool, trazendo muita diversão e alegria para os fãs...

Deadpool e Dogpool

No Reino Unido, uma exibição especial contou com a presença de Deadpool e Dogpool, trazendo muita diversão e alegria para os fãs. A dupla dinâmica conquistou o público com suas aventuras e carisma, mostrando que a parceria entre herói e seu fiel companheiro canino é realmente especial.

