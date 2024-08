Deadpool e Wolverine: A Nova Aventura que Conquistou o Público! Deadpool & Wolverine recebeu um novo selo de público no Rotten Tomatoes, destacando a recepção positiva do filme entre os fãs. Essa... O Vício|Do R7 21/08/2024 - 16h32 (Atualizado em 21/08/2024 - 16h32 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Dafne Keen com elenco de Deadpool & Wolverine

Deadpool & Wolverine recebeu um novo selo de público no Rotten Tomatoes, destacando a recepção positiva do filme entre os fãs. Essa conquista é um reflexo do entusiasmo e da expectativa que cercam a nova produção, que promete trazer muita ação e humor característico dos personagens.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

‌



Leia mais em Filmes - O Vício



• Deadpool & Wolverine recebe novo selo de público no Rotten Tomatoes

• A Hora do Rush 4 | Polêmicas de diretor dificultam aprovação do filme

• Em trailer de Megalopolis, Coppola exibe críticas negativas dos seus filmes clássicos