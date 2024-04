Deadpool e Wolverine: Confira o novo pôster internacional!

Alto contraste

A+

A-

Deadpool no filme Deadpool & Wolverine Deadpool no filme Deadpool & Wolverine (O Vício - Cinema)

Deadpool e Wolverine, dois dos anti-heróis mais queridos dos quadrinhos, estão de volta com um novo pôster internacional! A imagem, divulgada recentemente, mostra os personagens em ação, prontos para mais uma aventura cheia de ação e humor.

Quer saber mais sobre essa dupla dinâmica? Consulte a matéria completa no site do Filmes - O Vício e descubra todas as novidades sobre esse aguardado filme!

Leia mais em Filmes - O Vício

• Madame Teia | Diretora aborda “exclusão” de famosa tradição

• Deadpool & Wolverine recebe novo pôster internacional

• Planeta dos Macacos: O Reinado se saiu “muito mal” em exibição teste, diz jornalista

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.