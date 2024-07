Deadpool e Wolverine: Sucesso Estrondoso nas Bilheteiras! Com quase US$ 440 milhões, Deadpool & Wolverine quebra recorde de abertura global, consolidando-se como um dos maiores sucessos do... O Vício|Do R7 28/07/2024 - 13h03 (Atualizado em 28/07/2024 - 13h03 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Estimativas de Deadpool & Wolverine

Com quase US$ 440 milhões, Deadpool & Wolverine quebra recorde de abertura global, consolidando-se como um dos maiores sucessos do ano nas bilheteiras. O filme, que une os icônicos personagens da Marvel, tem atraído multidões aos cinemas desde seu lançamento.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

Publicidade

Leia mais em Filmes - O Vício



• Com quase US$ 440 milhões, Deadpool & Wolverine quebra recorde de abertura global

• Florence Pugh quer trabalhar com Robert Downey Jr. em Vingadores 5 e Guerras Secretas

• O Quarteto Fantástico terá compositor vencedor do Oscar