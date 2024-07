Deadpool e Wolverine: Sucesso Estrondoso nas Pré-Estreias! O filme "Deadpool & Wolverine" quebrou recordes históricos de pré-estreia nos EUA, mostrando a força dos personagens e a expectativa... O Vício|Do R7 26/07/2024 - 13h03 (Atualizado em 26/07/2024 - 13h03 ) ‌



Deadpool & Wolverine cena pós-créditos

O filme "Deadpool & Wolverine" quebrou recordes históricos de pré-estreia nos EUA, mostrando a força dos personagens e a expectativa do público. Com uma recepção calorosa, a produção promete ser um dos grandes sucessos do ano.

