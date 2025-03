Deadpool | Ryan Reynolds compartilha vídeo celebrando 10º aniversário do início das filmagens Primeiro filme da trilogia chegou aos cinemas em 2016 O post Deadpool | Ryan Reynolds compartilha vídeo celebrando 10º aniversário... O Vício|Do R7 20/03/2025 - 15h27 (Atualizado em 20/03/2025 - 15h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Deadpool

O ator Ryan Reynolds compartilhou em suas redes sociais um vídeo celebrando o 10º aniversário do início das filmagens do primeiro filme do Deadpool.

Para saber mais sobre essa celebração e o futuro do personagem, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema.

Leia Mais em O Vício - Cinema:

The Mandalorian & Grogu revela logo oficial

Viva: A Vida é Uma Festa | Sequência terá retorno dos diretores originais; Disney celebra anúncio

Viva: A Vida é Uma Festa | Sequência da animação é anunciada