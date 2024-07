O Vício |Do R7

Deadpool Wolverine: A emocionante parceria de Ryan Reynolds com Hugh Jackman Ryan Reynolds exalta a parceria com Hugh Jackman em uma emocionante jornada no universo cinematográfico. Os dois atores, conhecidos...

‌



A+

A-

Deadpool & Wolverine no MCU

Ryan Reynolds exalta a parceria com Hugh Jackman em uma emocionante jornada no universo cinematográfico. Os dois atores, conhecidos por seus papéis icônicos como Deadpool e Wolverine, respectivamente, conquistaram os fãs com suas performances marcantes.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

Publicidade

Leia mais em Filmes - O Vício



• Deadpool & Wolverine | Ryan Reynolds exalta parceria com Hugh Jackman

• Twisters | Ator revela reação de Tom Cruise ao filme

• Kevin Feige confirma “mudança estratégica” no calendário de lançamentos da Marvel Studios