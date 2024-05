Deadpool & Wolverine: Confira o pôster inédito na CCXP do México No evento da CCXP do México, os fãs foram surpreendidos com um pôster inédito de Deadpool & Wolverine, trazendo os icônicos personagens...

No evento da CCXP do México, os fãs foram surpreendidos com um pôster inédito de Deadpool & Wolverine, trazendo os icônicos personagens juntos em uma arte incrível. A parceria entre os anti-heróis promete agitar os fãs de quadrinhos e cinema.

