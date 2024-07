Deadpool Wolverine | Dogpool ganha destaque em Los Angeles

O Vício |Do R7

Dogpool, uma versão canina dos famosos personagens Deadpool e Wolverine, recebeu seu próprio banner em Los Angeles. A novidade chamou a atenção dos fãs, que se encantaram com a representação do herói de forma tão peculiar. A presença do Dogpool na cidade promete agitar ainda mais os admiradores dos anti-heróis.

