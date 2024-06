O Vício |Do R7

Deadpool Wolverine: Explosão de emoções no MCU Segundo Kevin Feige, presidente da Marvel Studios, Deadpool e Wolverine terão um crossover com vários projetos do Universo Cinematográfico...

Deadpool & Wolverine em explosão

Segundo Kevin Feige, presidente da Marvel Studios, Deadpool e Wolverine terão um crossover com vários projetos do Universo Cinematográfico da Marvel (MCU). Essa notícia tem deixado os fãs animados com a possibilidade de ver esses icônicos personagens interagindo em futuros filmes.

