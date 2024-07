Deadpool Wolverine no MCU: Kevin Feige abre portas para parceria com Ryan Reynolds e Hugh Jackman Kevin Feige, presidente da Marvel Studios, recentemente teve conversas promissoras com os atores Ryan Reynolds e Hugh Jackman sobre... O Vício|Do R7 22/07/2024 - 17h43 (Atualizado em 22/07/2024 - 17h43 ) ‌



Deadpool & Wolverine no MCU

Kevin Feige, presidente da Marvel Studios, recentemente teve conversas promissoras com os atores Ryan Reynolds e Hugh Jackman sobre o futuro no Universo Cinematográfico da Marvel. Essa reunião levantou especulações sobre uma possível participação de Deadpool e Wolverine no MCU, o que deixou os fãs animados com as possibilidades que podem surgir.

