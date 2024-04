Deadpool & Wolverine | Novo ator interpretará Caolho, diz rumor

Alto contraste

De acordo com rumores recentes, um novo ator será responsável por interpretar Caolho em uma nova produção envolvendo Deadpool e Wolverine. A informação vem gerando grande expectativa entre os fãs dos personagens, que aguardam ansiosamente por mais detalhes sobre a escolha do ator e a trama do filme.

