Deadpool Wolverine | Revelada bandeira misteriosa dos Vingadores em teaser exclusivo No aguardado teaser do filme "Deadpool & Wolverine", uma bandeira misteriosa dos Vingadores surge, deixando os fãs em polvorosa...

Deadpool em ação em Deadpool e Wolverine

No aguardado teaser do filme "Deadpool & Wolverine", uma bandeira misteriosa dos Vingadores surge, deixando os fãs em polvorosa com as possíveis conexões entre os universos cinematográficos dos heróis. A imagem revela um encontro épico que promete agitar o mundo dos super-heróis.

