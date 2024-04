Alto contraste

A+

A-

Feyd Rautha lutando contra Paul Atreides em Duna Parte 2 Feyd Rautha lutando contra Paul Atreides em Duna Parte 2 (O Vício - Cinema)

O diretor Denis Villeneuve revelou detalhes sobre o planejamento para a terceira parte do filme Duna. Em uma entrevista recente, Villeneuve falou sobre a importância de manter a visão original do autor Frank Herbert e como isso influencia na construção da narrativa. Saiba mais sobre os planos para Duna Parte 3 consultando a matéria completa no site Filmes - O Vício.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.