Desastre Crítico: O Corvo e sua Recepção Fria O Corvo chega ao Rotten Tomatoes com péssima aprovação, deixando os fãs preocupados com a qualidade do filme. A recepção crítica... O Vício|Do R7 22/08/2024 - 20h31 (Atualizado em 22/08/2024 - 20h31 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Diretor de O Corvo

O Corvo chega ao Rotten Tomatoes com péssima aprovação, deixando os fãs preocupados com a qualidade do filme. A recepção crítica tem sido bastante negativa, o que levanta questões sobre o que realmente aconteceu durante a produção.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

‌



Leia mais em Filmes - O Vício



• O Corvo chega ao Rotten Tomatoes com péssima aprovação

• Alien: Romulus | Fede Alvarez avisa que há referências ocultas a Ripley

• Channing Tatum admite que faltou coragem para “roubar” traje do Gambit