Desastre nas bilheteiras: Megalopolis enfrenta dificuldades financeiras Orçamento, financiado em grande parte pelo próprio Francis Ford Coppola, ficou estimado em US$ 120 milhões



No que não deve ser exatamente uma surpresa, as projeções de bilheteria de Megalopolis não são nada positivas. O filme de Francis Ford Coppola deve arrecadar entre US$ 4 milhões e US$ 8 milhões em seu fim de semana de estreia nos Estados Unidos.

