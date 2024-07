Descubra a data de lançamento de Planeta dos Macacos: O Reinado no Disney+ Surge a data de Planeta dos Macacos: O Reinado no Disney+. O aguardado filme estará disponível em breve para os assinantes do Disney... O Vício|Do R7 22/07/2024 - 10h34 (Atualizado em 22/07/2024 - 10h34 ) ‌



Planeta dos Macacos Disney+

Surge a data de Planeta dos Macacos: O Reinado no Disney+. O aguardado filme estará disponível em breve para os assinantes do Disney+, trazendo toda a ação e emoção que os fãs da franquia tanto esperam. A notícia tem deixado os fãs ansiosos para conferir mais uma vez as aventuras dos macacos liderados por César.

