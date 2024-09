Descubra a duração de Sorria 2 e prepare-se para o terror Filme é estrelado por Naomi Scott O post Sorria 2 tem duração confirmada apareceu primeiro em O Vício. O Vício|Do R7 01/09/2024 - 09h31 (Atualizado em 01/09/2024 - 09h31 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

De acordo com relatório exclusivo do Bloody Disgusting, Sorria 2, estrelado por Naomi Scott (Power Rangers, As Panteras), terá uma duração estimada em 2 horas e 1 minuto, incluindo os créditos finais.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

‌



Leia mais em Filmes - O Vício



• Sorria 2 tem duração confirmada

• Ator comenta sobre “método” de Christian Bale em A Noiva de Frankenstein

• Vincent D’Onofrio diz que personagens da DC que ele gostaria de interpretar