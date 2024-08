Descubra a Nova Imagem de Nosferatu com Lily-Rose Depp Lily-Rose Depp é destaque em uma nova imagem sangrenta do aguardado filme Nosferatu, que promete trazer uma nova perspectiva ao clássico... O Vício|Do R7 27/08/2024 - 15h01 (Atualizado em 27/08/2024 - 15h01 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Trailer de Nosferatu na CinemaCon

Lily-Rose Depp é destaque em uma nova imagem sangrenta do aguardado filme Nosferatu, que promete trazer uma nova perspectiva ao clássico do terror. A atriz, conhecida por seus papéis marcantes, parece estar pronta para impressionar os fãs do gênero com sua performance.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

‌



Leia mais em Filmes - O Vício



• Nosferatu | Lily-Rose Depp é destaque em sangrenta nova imagem

• Deadpool & Wolverine | Arte conceitual inédita de Gambit é revelada

• É Assim que Acaba | Briga entre Blake Lively e Justin Baldoni coloca sequência em cheque