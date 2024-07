Descubra a Nova Trilha Sonora do Quarteto Fantástico! Ouça o tema de Quarteto Fantástico composto por Michael Giacchino e mergulhe no universo dos heróis mais icônicos da Marvel. A nova... O Vício|Do R7 28/07/2024 - 20h03 (Atualizado em 28/07/2024 - 20h03 ) ‌



O Quarteto Fantástico SDCC

Ouça o tema de Quarteto Fantástico composto por Michael Giacchino e mergulhe no universo dos heróis mais icônicos da Marvel. A nova trilha promete trazer uma nova dimensão à história do grupo, que é aguardada com grande expectativa pelos fãs.

