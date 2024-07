Descubra a Origem do Adamantium em Capitão América 4! O aguardado filme "Capitão América 4" promete trazer a origem do Adamantium no MCU, um elemento que tem fascinado os fãs por anos... O Vício|Do R7 27/07/2024 - 22h33 (Atualizado em 27/07/2024 - 22h33 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Sam Wilson em Capitão América 4

O aguardado filme "Capitão América 4" promete trazer a origem do Adamantium no MCU, um elemento que tem fascinado os fãs por anos. Com Sam Wilson assumindo o manto do Capitão América, os detalhes sobre essa nova narrativa estão gerando grande expectativa entre os admiradores do universo Marvel.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

Publicidade

Leia mais em Filmes - O Vício



• Giancarlo Esposito confirma seu papel em Capitão América 4

• Capitão América 4 trará origem do Adamantium no MCU

• Kevin Feige compara Capitão América 4 com O Soldado Invernal