Descubra as cinco emoções principais em Divertida Mente 2

Alto contraste

A+

A-

Cinco emoções principais em Divertida Mente 2 Cinco emoções principais em Divertida Mente 2 (O Vício - Cinema)

Divertida Mente 2 ganha novo trailer e promete explorar ainda mais as emoções dos personagens. Com a continuação da história, os fãs podem esperar por novas aventuras e desafios emocionais para Alegria, Tristeza, Raiva, Medo e Nojinho. A ansiedade para descobrir o que vem por aí só aumenta com a divulgação dessa prévia.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

Leia mais em Filmes - O Vício

• Divertida Mente 2 ganha novo trailer

• Jason Momoa exalta Duna: Parte 2

• The Mandalorian & Grogu | Ator traz novidades sobre o roteiro

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.