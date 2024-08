Descubra as Novas Imagens de "A Hora do Vampiro"! Recentemente, foram divulgadas as primeiras imagens oficiais de "A Hora do Vampiro", prometendo uma experiência visual intrigante... O Vício|Do R7 20/08/2024 - 14h51 (Atualizado em 20/08/2024 - 14h51 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Recentemente, foram divulgadas as primeiras imagens oficiais de "A Hora do Vampiro", prometendo uma experiência visual intrigante para os fãs do gênero. As imagens revelam um pouco do que podemos esperar dessa nova produção que está gerando grande expectativa.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

‌



Leia mais em Filmes - O Vício



• A Hora do Vampiro tem primeiras imagens oficiais divulgadas

• Coringa 2 | Todd Phillips nega que filme tenha custado US$ 200 milhões

• Coringa 2 tem detalhes da sequência de abertura revelados