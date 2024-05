Descubra o visual macabro de Peter Pan no filme de terror Neverland Nightmare | Veja visual macabro de Peter Pan no filme de terror. Neste novo filme de terror, Peter Pan ganha uma versão...

Peter-Pan-terror

Neverland Nightmare | Veja visual macabro de Peter Pan no filme de terror. Neste novo filme de terror, Peter Pan ganha uma versão sombria e assustadora, que promete mexer com os fãs do clássico conto de fadas. A imagem divulgada mostra um visual perturbador do personagem, trazendo uma nova perspectiva para essa história tão conhecida.

